राजस्थान में 20 दिन तक ‘डिजिटल अरेस्ट’, फिर खाते खाली! बुजुर्ग दम्पती से ठगे 2 करोड़ रुपए

पुलिस के अनुसार यह रकम भी सुनील को दी गई और खाते के बदले रतना राम को 7,500 रुपए मिले। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच आगे बढ़ा दी है। जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार, ठगी की रकम को अलग-अलग बैंक खातों के जरिए निकालने के लिए खाताधारकों का इस्तेमाल किया गया। खाते, चेकबुक और एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने के बदले कमीशन दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी की रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर हुई और इस नेटवर्क में अन्य कौन लोग शामिल हैं।