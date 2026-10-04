राजस्थान पत्रिका का Property Expo 9 अक्टूबर से, फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी मार्केट में आएगी रौनक, मिलेंगे कई विकल्प

Rajasthan Patrika Property Expo
Rajasthan Patrika Property Expo: जयपुर: आने वाले फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी बाजार में सकारात्मक माहौल देखने को मिलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका शहरवासियों के लिए प्रॉपर्टी एक्सपो ‘प्रोपेक्स’ लेकर आ रहा है। एसएल मार्ग स्थित द ग्रैंड मोती पैलेस में नौ अक्टूबर से प्रोपेक्स शुरू होगा, जो 11 अक्टूबर तक चलेगा। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ग्राहक यहां आ सकेंगे।
यहां विजिटर्स को घर खरीदने, नए प्रोजेक्ट में निवेश करने या जमीन से लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तक के विकल्प मिलेंगे। प्रोपेक्स में आने वाले विजिटर्स के लिए लकी ड्रॉ भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। एक्सपो में विजिट करने वाले लोगों को शानदार इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यानी प्रॉपर्टी के विकल्प देखने और बिल्डर्स के विशेष ऑफर जानने के साथ विजिटर्स लकी ड्रॉ में भी हिस्सा ले सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क करें। इस इवेंट का मैनेजमेंट आईएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा।
फेस्टिव सीजन प्रॉपर्टी बाजार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान बिल्डर और डेवलपर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर और डिस्काउंट लेकर आते हैं। प्रोपेक्स में भी भाग लेने वाले बिल्डर्स की ओर से एक्सक्लूसिव डिस्काउंट और विशेष डील उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे में जो लोग लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट के ऑफर और कीमतों की तुलना करने का अवसर रहेगा।
जयपुर शहर बढ़ रहा है, नए कॉरिडोर विकसित हो रहे हैं और आवासीय के साथ कॉमर्शियल गतिविधियों का दायरा भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए सिर्फ आज की कीमत ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में लोकेशन की ग्रोथ और कनेक्टिविटी भी महत्वपूर्ण हो गई है।
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