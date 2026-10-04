राजस्थान पत्रिका का Property Expo 9 अक्टूबर से, फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी मार्केट में आएगी रौनक, मिलेंगे कई विकल्प

यहां विजिटर्स को घर खरीदने, नए प्रोजेक्ट में निवेश करने या जमीन से लेकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तक के विकल्प मिलेंगे। प्रोपेक्स में आने वाले विजिटर्स के लिए लकी ड्रॉ भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। एक्सपो में विजिट करने वाले लोगों को शानदार इनाम जीतने का मौका मिलेगा। यानी प्रॉपर्टी के विकल्प देखने और बिल्डर्स के विशेष ऑफर जानने के साथ विजिटर्स लकी ड्रॉ में भी हिस्सा ले सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क करें। इस इवेंट का मैनेजमेंट आईएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा।