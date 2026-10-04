जयपुर-जोधपुर अग्निकांड से भी नहीं जागा राजस्थान: दिल्ली-मुंबई में रोबोट बुझा रहे आग, यहां डेमो के आगे नहीं बढ़ी बात

आग बुझाने में रोबोट के उपयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार चार्ज होने पर यह 12 घंटे तक आग बुझा सकता है। संकरे रास्तों और भीषण आग की स्थिति में भी इसे आग वाली जगह तक पहुंचाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोबोट को संकरे रास्तों से आग वाले मकान या प्रतिष्ठान तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह भीषण आग और उच्च तापमान के बीच पहुंचकर आग बुझाने में सक्षम है। रोबोट को 300 से 500 मीटर तक लंबे हाई प्रेशर पानी के पाइप से भी जोड़ा जा सकता है। इससे आग बुझाने के दौरान बार-बार पानी खत्म होने की समस्या से बचा जा सकता है।