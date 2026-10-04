ग्राउंड रिपोर्ट: वक्त था दुकान सजाने का…दूसरी दुकान तलाशने को हो गए मजबूर, जयपुर में न्यू सांगानेर रोड के व्यापारियों की बढ़ी मुश्किलें

वहीं, नोटिस की मियाद शनिवार 3 अक्टूबर को खत्म हो गई। जेडीए के नोटिस के विरोध में जेडीए में करीब 110 लोग पहुंचे और उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई है। जेडीए इन सभी का विधिक परीक्षण करवा रहा है। ज्यादातर व्यापारियों को त्योहारी सीजन से पहले कार्रवाई की आशंका है। जेडीए के अधिकारी इस संबंध में सीधे कहने से बच रहे हैं। क्षेत्रीय पार्षद जितेंद्र शर्मा ने कहा कि दिवाली तक व्यापारियों को राहत दी जाए। साथ ही मुआवजा और पुनर्वास कराया जाए, ताकि लोगों को जीवनयापन में परेशानी नहीं हो।