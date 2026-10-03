दौसा: बरामदे में सोते रहे बुजुर्ग दंपती, अंदर चोरों ने खंगाल डाला पूरा मकान, ले गए लाखों के गहने

दौसा. जिले के मानपुर क्षेत्र के पांचोली गांव में चोरी की एक वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात चोरों ने एक बुजुर्ग दंपती के मकान को निशाना बनाकर करीब छह लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय दंपती घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। चोरों ने रात के समय मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।