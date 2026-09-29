दौसा में BSTC छात्रा के ‘चोरी कांड’ का 7 दिन बाद खुला राज, जिस घर में रह रही थी, वहीं किया ‘धोखा’; लड़के संग पकड़ी गई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सीपा ने बताया कि गुड्डी देवी जैन ने 21 सितंबर को थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि वह जयपुर गई हुई थीं। वहां से वापस लौटने के बाद उन्होंने घर की अलमारी का लॉकर देखा तो उसमें रखे सोने के आभूषण गायब मिले। लॉकर में चार सोने की चूड़ियां, एक चेन, दो अंगूठियां और दो झुमकियां रखी हुई थीं। पुलिस के अनुसार, ये आभूषण 14 से 20 सितंबर के बीच चोरी हुए थे। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सात दिन में आरोपियों तक पहुंच गई।