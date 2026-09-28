28 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

मेहंदीपुर बालाजी: आसमान से धाम तक पहुंचने का सपना रहा अधूरा, हेलीकॉप्टर सेवा पर लगा ब्रेक

मेहंदीपुर बालाजी धाम के लिए 8 दिसंबर 2025 को शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा अब बंद हो गई है। पहली उड़ान में पांच श्रद्धालु पहुंचे थे। सेवा शुरू होने से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नियमित उड़ान नहीं चल सकी।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Harshita Saini

Sep 28, 2026

Mehandipur Balaji helicopter service

मेहंदीपुर बालाजी. क्षेत्र में 8 दिसम्बर 2025 को भक्तों को लेकर आया हेलीकॉप्टर। (फाइल फोटो)

मेहंदीपुर बालाजी. विश्वप्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम को हवाई सेवा से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने की योजना थम गई है। हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत के उत्साह के बाद अब हेलीपैड पर सन्नाटा पसरा है। मेहंदीपुर बालाजी में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत 8 दिसम्बर 2025 को हुई थी। पहली उड़ान सुबह करीब 11 बजे मीन भगवान मंदिर के समीप बनाए गए हेलीपैड पर पहुंची थी। पहली उड़ान में पांच श्रद्धालु पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर के पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया था। योजना को दौसा जिले में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। मेहंदीपुर बालाजी के साथ आभानेरी की चांद बावड़ी, झाझीरामपुरा और पपलाज माता मंदिर जैसे पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को भी हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात सामने आई थी। पिनान से बालाजी धाम तक हेलीकॉप्टर से पहुंचने में करीब 15 मिनट, जबकि दिल्ली और जयपुर से करीब 25 से 26 मिनट का समय बताया गया था।

इनका कहना है...

"राजस्थान में अप्रेल से सितंबर तक अत्यधिक गर्मी रहती है। तापमान अधिक होने के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन में सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं। मौसम अनुकूल होने के बाद दिल्ली, जयपुर और पिनान से मेहंदीपुर बालाजी के लिए सेवा दोबारा शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालु कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर राइड का टिकट बुक कर सकते हैं।"- मनीष कुमार, कम्पनी प्रतिनिधि

उम्मीद जगी थी

"बालाजी धाम में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से उम्मीद जगी थी कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा स्थानीय बाजार को मिलता। सेवा नियमित चलती तो होटल, दुकान और अन्य व्यवसायों को निश्चित रूप से लाभ होता।" - राकेश सेठी, दुकानदार, मेहंदीपुर

"पिनान से महज कुछ मिनट में बालाजी पहुंचने की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए नई और आकर्षक थी। शुरुआत में लोगों में काफी उत्साह भी देखा गया। सेवा फिर शुरू होनी चाहिए।" - राजीव मित्तल, धर्मशाला मैनेजर, मेहंदीपुर

खाटूश्यामजी व सालासर में भी बंद

दौसा. दिल्ली से खाटूश्यामजी और सालासर के लिए अगस्त 2025 को हवाई सेवा शुरू की थी। खाटूश्यामजी से 9 किमी दूर जालुण्ड हेलीपैड पर दो हेलीकॉप्टर उतरे थे और कुमार विश्वास सहित कुल 12 लोगों ने दर्शन किए थे। यह सेवा भी नियमित नहीं हो सकी।

कितना था किराया?

  • बालाजी हेलीपैड से लोकल जॉय राइड: 36 हजार रुपए
  • फूल वर्षा के साथ लोकल जॉय राइड: 61 हजार रुपए
  • अधिकतम यात्री: चार
  • पिनान से बालाजी हेलीपैड आने-जाने का किराया: करीब 1.21 लाख रुपए
  • दिल्ली से बालाजी आने-जाने का किराया करीब 5.41 लाख रुपए
  • प्रत्येक लैंडिंग पर ग्राम पंचायत को आय: पांच हजार रुपए

पंच गौरव में शामिल धाम को मिली थी हवाई कनेक्टिविटी

मेहंदीपुर बालाजी को राज्य की 'पंच गौरव' योजना में शामिल किए जाने के बाद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा को अहम पहल माना गया था। उम्मीद थी कि होटल, धर्मशाला, दुकान, परिवहन और अन्य स्थानीय कारोबार को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। हवाई सेवा शुरू होने के समय जिस हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर के पहुंचने से उत्साह का माहौल बना था, वहां अब लंबे समय से नियमित उड़ान नजर नहीं आती।

सवाईमाधोपुर: त्योहारी सीजन से पहले चीनी के भाव में भारी गिरावट, मिठाई कारोबारियों और जनता को बड़ा फायदा

ये भी पढ़ें
sugar price drop

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Sept 2026 02:45 pm

Published on:

28 Sept 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / मेहंदीपुर बालाजी: आसमान से धाम तक पहुंचने का सपना रहा अधूरा, हेलीकॉप्टर सेवा पर लगा ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Panchayat Election: कहीं पत्नी तो कहीं बहू-बेटी को पंचायत चुनाव में उतारने की तैयारी, चौपालों पर जुटने लगे दावेदार

Rajasthan Panchayat Elections
दौसा

दौसा जिले की 14 पंचायत समितियों में निकली सरपंच पदों की आरक्षण लॉटरी, जानिए किस पंचायत में किस वर्ग की सीट

Dausa Panchayat Samiti
दौसा

Dausa Zila Parishad: जिला परिषद दौसा के किस वार्ड में आती है आपकी ग्राम पंचायत, जानें

Dausa Zila Parishad
दौसा

दौसा जिले में सात जगह महिलाएं बनेंगी प्रधान, महुवा पंचायत समिति में प्रधान पद अनारक्षित

somya jha
दौसा

Dausa Nikay Result: दौसा जिले में कांग्रेस की बड़ी जीत, नगर परिषद समेत इन पालिकाओं में सजा ताज

rekha gurjar
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.