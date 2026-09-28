मेहंदीपुर बालाजी: आसमान से धाम तक पहुंचने का सपना रहा अधूरा, हेलीकॉप्टर सेवा पर लगा ब्रेक

मेहंदीपुर बालाजी. विश्वप्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी धाम को हवाई सेवा से जोड़कर धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने की योजना थम गई है। हवाई सेवा शुरू होने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने और स्थानीय कारोबार को फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआत के उत्साह के बाद अब हेलीपैड पर सन्नाटा पसरा है। मेहंदीपुर बालाजी में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत 8 दिसम्बर 2025 को हुई थी। पहली उड़ान सुबह करीब 11 बजे मीन भगवान मंदिर के समीप बनाए गए हेलीपैड पर पहुंची थी। पहली उड़ान में पांच श्रद्धालु पहुंचे थे। हेलीकॉप्टर के पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया था। योजना को दौसा जिले में धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया था। मेहंदीपुर बालाजी के साथ आभानेरी की चांद बावड़ी, झाझीरामपुरा और पपलाज माता मंदिर जैसे पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को भी हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की बात सामने आई थी। पिनान से बालाजी धाम तक हेलीकॉप्टर से पहुंचने में करीब 15 मिनट, जबकि दिल्ली और जयपुर से करीब 25 से 26 मिनट का समय बताया गया था।