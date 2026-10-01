Panchayat Raj Election: निकाय चुनाव में वोट देने वालों की पंचायत चुनाव पर नजर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने दौड़ रहे मतदाता

इधर, पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन राजस्थान के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर अवकाश दिवस पर आयोजित कैम्पों एवं राजकीय कार्यों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष नन्द लाल मीणा ने बताया कि पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारी पूर्ण बहिष्कार करेंगे। जिला महामंत्री दया शंकर महावर ने बताया कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद दौसा के मंत्रालयिक कर्मचारियों की वित्तीय वर्ष 2026-27 की वरिष्ठता सूची जारी करवाने की मांग को लेकर सीईओ दौसा को ज्ञापन सौपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गुर्जर, लालाराम मीना, राजेश मीणा, ब्लाक महामंत्री जीतु गोडीवाल, बजरंग लाल गुर्जर, देशराज मीणा, केशव, उम्मेद योगी, हरिकेश योगी, आजाद योगी, जगदीश सैनी, रामफूल, सुनिल, अनिल आदि मौजूद रहे।