बांदीकुई में ACB की बड़ी कार्रवाई, रेलवे अधिकारी समेत 3 लोगों को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा

दौसा। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बांदीकुई में बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के सेक्शन ऑफिसर समेत तीन लोगों को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। ACB की टीम ने तीनों आरोपियों को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों ने मीटर बदलने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। कार्रवाई के बाद ACB टीम तीनों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।