डूंगरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 4.65 लाख के नकली नोट बरामद, 15 दिन पहले शुरू किया था धंधा

Dungarpur Fake Currency: डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना पुलिस ने माड़ा गांव में कार्रवाई करते हुए एक कार से 4 लाख 65 हजार 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब एक पखवाड़े पहले ही नकली नोटों का कारोबार शुरू करने की बात सामने आई है। वे नकली नोटों की पहली सप्लाई करने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए।