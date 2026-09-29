Dungarpur : नर्सिंग छात्रा की निर्मम हत्या का खुलासा, पुलिस ने प्रेमी को धर दबोचा, पूछताछ में आरोपी ने खोला राज

डूंगरपुर में पुलिस उप अधीक्षक हेरम्ब जोशी ने बताया कि दोवड़ा थानान्तर्गत घाटा वस्सी निवासी बाबूलाल पुत्र जवाहरलाल कटारा ने 23 सितंबर को सागवाड़ा थाने में लिखित रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पुत्री निशा कटारा सागवाड़ा के नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग कोर्स कर रही थी। वह अपनी दो सहेलियों डिंपल कटारा व पायल रोत के साथ मडकोला मोड़ के पास मंदिर के नजदीक किराये के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 19 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद पारड़ा चौबीसा निवासी पूनमचंद पुत्र हरिश कटारा उसकी पुत्री को जबरन गलत नीयत से बिना परिवार की रजामंदी के भगा ले गया।