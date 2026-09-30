Rajasthan Crime : बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी के घर छोड़ने से था नाराज; आए दिन माता-पिता से करता था झगड़ा

पुलिस ने बताया कि विकासोर भोजाता का ओडा निवासी सुखी पत्नी वालेंग ननोमा के बड़े बेटे पवन की पत्नी 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। इसको लेकर पवन अपने माता-पिता से लड़ाई झगड़ा करता था। पवन मंगलवार को घर आया और अपनी मां से लड़ाई करने लगा और चाय के बर्तन फेंक दिए। इसका विरोध करने पर पवन ने अपनी मां के सिर पर लकड़ी से वार किया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद पवन मोके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।