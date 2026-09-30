30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

डूंगरपुर

Rajasthan Crime : बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी के घर छोड़ने से था नाराज; आए दिन माता-पिता से करता था झगड़ा

दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओड़ा गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।
less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Anil Prajapat

Sep 30, 2026

Dungarpur Murder Case

मृतका। पत्रिका फाइल फोटो

डूंगरपुर। दोवड़ा थाना क्षेत्र के भोजातो का ओड़ा गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं, इस वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

पुलिस के अनुसार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पर लोगों की भीड़ जमा थी और महिला का शव घर के अंदर पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने बुधवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस ने बताया कि विकासोर भोजाता का ओडा निवासी सुखी पत्नी वालेंग ननोमा के बड़े बेटे पवन की पत्नी 4 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी। इसको लेकर पवन अपने माता-पिता से लड़ाई झगड़ा करता था। पवन मंगलवार को घर आया और अपनी मां से लड़ाई करने लगा और चाय के बर्तन फेंक दिए। इसका विरोध करने पर पवन ने अपनी मां के सिर पर लकड़ी से वार किया। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद पवन मोके से फरार हो गया। आरोपी की तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

Rajasthan Crime: लिव-इन पार्टनर ने क्यों की प्रेग्नेंट प्रेमिका की हत्या? पुलिस के सामने प्रेमी ने खोले चौंकाने वाले राज

ये भी पढ़ें
Jaipur Crime News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 01:34 pm

Published on:

30 Sept 2026 12:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Rajasthan Crime : बेटे ने की मां की हत्या, पत्नी के घर छोड़ने से था नाराज; आए दिन माता-पिता से करता था झगड़ा

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dungarpur : नर्सिंग छात्रा की निर्मम हत्या का खुलासा, पुलिस ने प्रेमी को धर दबोचा, पूछताछ में आरोपी ने खोला राज

dungarpur sagwara nursing student nisha katara murder revealed lover arrest
डूंगरपुर

मृत दादी के बैंक अकाउंट में डालता था फर्जीवाड़े की रकम, डूंगरपुर में लाखों की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

dungarpur cyber crime
डूंगरपुर

जोधपुर अग्निकांड : दो बहनों का इकलौता भाई था 19 साल का प्रितेश, ट्रेनिंग के दौरान ही चली गई जान, परिवार में मातम

Pritesh Parmar
डूंगरपुर

डूंगरपुर में एसटी ओपन वर्ग से होगा जिला प्रमुख, महिलाओं के खाते में जिला परिषद की 18 सीटें

Dungarpur
डूंगरपुर

Dungarpur Nagar Parishad : तीसरी बार महिला को मिली कमान, संयोग से तीनों बार चुनी महिला का नाम है ‘सुशीला’

dungarpur nagar parishad sabhapati coincidentally all women named sushila
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.