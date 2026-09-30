Dungarpur : कार-बाइक की टक्कर में पत्नी के बाद पति ने भी तोड़ा दम, महज 3 माह पहले हुई थी शादी, परिवार हुआ बेसहारा

डूंगरपुर। डूंगरपुर-सीमलवाड़ा मार्ग पर धंबोला अस्पताल के पास मंगलवार देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे में घायल पति-पत्नी की मौत हो गई। कार और बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर में पहले पत्नी पायल ने दम तोड़ा, जबकि गंभीर घायल पति पंकज ने मोडासा अस्पताल में इलाज के दौरान रात करीब 1:45 बजे दम तोड़ दिया। हादसे के बाद बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण कार चालक को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर धंबोला थाने के बाहर एकत्रित हो गए।