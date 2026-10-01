1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

Dausa News: ‘अम्मा ये लो 8 लाख का चेक…’ न्यायाधीश खुद आए नीचे, अपने हाथों से वृद्ध महिला को सौंपे चेक

96 वर्षीय सम्पत्ति देवी शर्मा को 8.21 लाख रुपए की अवार्ड राशि का चेक लेने के लिए कोर्ट की पहली मंजिल तक जाने में परेशानी थी। उनकी स्थिति को देखते हुए जिला जज केशव कौशिक खुद नीचे आए, कार में बैठी वृद्ध महिला से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराईं और अपने हाथों से चेक सौंपा।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Oct 01, 2026

Dausa News

Dausa: वृद्ध महिला से आशीर्वाद लेते न्यायाधीश (फोटो-पत्रिका)

दौसा। 96 वर्षीय वृद्ध महिला के लिए जिला न्यायालय की पहली मंजिल तक पहुंचना मुश्किल था। उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए दौसा के जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष केशव कौशिक खुद नीचे आए। कार में बैठी वृद्धा से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं और अपने हाथों से उन्हें 8 लाख 21 हजार 67 रुपए की अवार्ड राशि का चेक सौंपा। न्यायाधीश के इस तरीके से महिला को कोर्ट की पहली मंजिल तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी।

मामला 96 वर्षीय सम्पत्ति देवी शर्मा से जुड़ा है। वृद्धावस्था और शारीरिक स्थिति के कारण वह प्रथम मंजिल स्थित न्यायालय में जाने में असमर्थ थीं। ऐसे में जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक स्वयं न्यायालय से नीचे आए। उन्होंने कार में बैठी वृद्ध प्रार्थिया से जरूरी औपचारिकताएं पूरी कराईं और इसके बाद उन्हें अवार्ड राशि का चेक प्रदान किया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमा हुई 8.21 लाख की राशि

प्रकरण एस.बी.सी.एम.ए. यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी बनाम ममता वगैरह एवं एस.बी.सी.एम.ए. ममता वगैरह बनाम बत्ती लाल वगैरह से संबंधित है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 6 मई 2026 को इस मामले में अवार्ड पारित किया था।

आदेश की पालना में विपक्षी बीमा कंपनी दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ने ब्याज सहित कुल 8 लाख 21 हजार 67 रुपए की अवार्ड राशि अधिकरण में जमा कराई। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में अधिकरण के न्यायाधीश केशव कौशिक ने यह राशि प्रार्थीगण के बचत खातों में जमा कराने के आदेश दिए।

कार में बैठी महिला से पूरी कराई प्रक्रिया

प्रार्थीगण में शामिल 96 वर्षीय सम्पत्ति देवी शर्मा के लिए कोर्ट की पहली मंजिल तक पहुंचना संभव नहीं था। उनकी स्थिति को देखते हुए जिला जज नीचे आए और कार में बैठी महिला से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं। इसके बाद उन्होंने अवार्ड राशि का चेक अपने हाथों से सौंपा।

इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल, प्रार्थीगण के अधिवक्ता रामकरण वर्मा एवं महेश कंकराला सहित न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ मौजूद रहा।

पहले भी बुजुर्गों की सुविधा के लिए नीचे आते रहे हैं

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अलग-अलग अवसरों पर प्रथम मंजिल स्थित न्यायालय में शारीरिक रूप से आने में असमर्थ वृद्ध एवं अन्य लोगों की सुविधा को देखते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक स्वयं नीचे आते रहे हैं।

यह वीडियो भी देखें :

Rajasthan : देशी घी की कीमतों में लगातार उछाल, 15 रुपए प्रति किलो और बढ़े दाम, जानें घी-तेल का मंडी में ताजा भाव

ये भी पढ़ें
rajasthan desi ghee prices 15 rupees per kg increased know food commodities

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 08:39 pm

Published on:

01 Oct 2026 08:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa News: ‘अम्मा ये लो 8 लाख का चेक…’ न्यायाधीश खुद आए नीचे, अपने हाथों से वृद्ध महिला को सौंपे चेक

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Panchayat Raj Election: निकाय चुनाव में वोट देने वालों की पंचायत चुनाव पर नजर, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने दौड़ रहे मतदाता

Panchayat Election Voter List
दौसा

बांदीकुई में ACB की बड़ी कार्रवाई, रेलवे अधिकारी समेत 3 लोगों को 5 हजार की रिश्वत लेते दबोचा

Bandikui ACB Trap
दौसा

दौसा में BSTC छात्रा के ‘चोरी कांड’ का 7 दिन बाद खुला राज, जिस घर में रह रही थी, वहीं किया ‘धोखा’; लड़के संग पकड़ी गई

dausa crime
दौसा

मेहंदीपुर बालाजी: आसमान से धाम तक पहुंचने का सपना रहा अधूरा, हेलीकॉप्टर सेवा पर लगा ब्रेक

Mehandipur Balaji helicopter service
दौसा

Rajasthan Panchayat Election: कहीं पत्नी तो कहीं बहू-बेटी को पंचायत चुनाव में उतारने की तैयारी, चौपालों पर जुटने लगे दावेदार

Rajasthan Panchayat Elections
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.