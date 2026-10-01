Dausa News: ‘अम्मा ये लो 8 लाख का चेक…’ न्यायाधीश खुद आए नीचे, अपने हाथों से वृद्ध महिला को सौंपे चेक

दौसा। 96 वर्षीय वृद्ध महिला के लिए जिला न्यायालय की पहली मंजिल तक पहुंचना मुश्किल था। उनकी उम्र और शारीरिक स्थिति को देखते हुए दौसा के जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष केशव कौशिक खुद नीचे आए। कार में बैठी वृद्धा से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराईं और अपने हाथों से उन्हें 8 लाख 21 हजार 67 रुपए की अवार्ड राशि का चेक सौंपा। न्यायाधीश के इस तरीके से महिला को कोर्ट की पहली मंजिल तक जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी।