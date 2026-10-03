Sikar News: ‘मैं तुम्हारा जीजा हूं..’ बिना दीदी से पूछे युवती ने भेजे 1.18 लाख, बाद में पता चला ठगी हो गई

सीकर। साइबर ठग अब रिश्तों का भरोसा भी साइबर अपराध का हथियार बना रहे हैं। सीकर जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ठग ने विदेश में नौकरी करने वाले जीजा की फोटो लगे वॉट्सऐप अकाउंट से युवती को मैसेज किया। खुद को उसका जीजा बताते हुए विदेश से भारत लौटने के लिए टिकट और अन्य खर्च के नाम पर रुपए मांगे। रिश्ते पर भरोसा करते हुए युवती ने बिना अपनी बहन से बात किए बताए गए बैंक खाते में 1.18 लाख रुपए जमा करवा दिए। बाद में जब उसने अपनी बहन को फोन किया तो ठगी का खुलासा हुआ।