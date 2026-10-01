शेखावाटी समाचार: लोन न चुकाने पर फाइनेंस कंपनी ने मकान किया सील, ग्रामीणों ने ताला तोड़ पीड़ित परिवार को कराया प्रवेश

जानकारी के अनुसार, मऊ निवासी बाबूलाल जाट ने साल 2022 में एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से अपने मकान पर लोन लिया था। वह नियमित रूप से 18 हजार रुपए प्रति महीना की किस्त चुका रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के चलते वह पिछले 14 महीने से लोन की किस्तें नहीं दे पा रहा था।