पत्रिका की मुहिम लाई रंग: सीकर स्टेशन का दूसरा एंट्री गेट शुरू, कोचिंग जोन के लाखों यात्रियों को सीधे स्टेशन में मिलेगा प्रवेश

सीकर जंक्शन पर करीब 12 करोड़ की लागत से तैयार नए प्रवेश द्वार की सुविधा निर्माण कार्य पूरा होने पर भी करीब सवा साल से यात्रियों को नहीं मिल पा रही थी। इस पर पत्रिका ने लगातार समाचार अभियान चलाया। आखिरकार खबरों की खलबली से बुधवार को दोनों नए द्वारों से रेल यात्रियों के विधिवत प्रवेश के साथ टिकट बिक्री शुरू कर दी गई।