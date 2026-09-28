राजस्थान में सरकारी नौकरी का बदला ट्रेंड! कहीं इंजीनियर बने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तो कहीं पुलिसकर्मी बने पटवारी; आखिर क्यों?

जिले में बीते दिनों करीब 35 युवाओं ने सरकारी नौकरी इस्तीफा दिया। इनमें से अधिकांश वे हैं, जिन्हें पुलिस विभाग में सेवा देते हुए अधिक समय नहीं बीता है। प्रियंका, यश, अभिषेक, आशीष, पृथ्वीराज, डिम्पल पाटीदार एवं लोकेंद्र ने पुलिस विभाग से इस्तीफा देकर चतुर्थ श्रेणी सेवा को ज्वॉइन किया। जबकि विकास चरपोटा, सुरेश मेघवाल, आशीष डामोर, निर्मल बारिया, संजय मईडा पटवारी बन गए। ये सभी 24 घंटे अलर्ट रहने की दिनचर्या में खुद को ढाल नहीं सके। पूछने पर एक ने बताया कि अधिकांश पर्व व सामूहिक अवकाश पर भी पुलिस को अतिरिक्त सेवाएं देनी पड़ती हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी इनके कंधों पर होती है।