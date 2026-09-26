कौन बनेगा खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष? कुछ ही देर में आएगा फैसला; हाईकोर्ट के आदेश के बाद काउंटिंग जारी

खाटूश्यामजी नगरपालिका के 20 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं। 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में 20 में से 19 पार्षदों ने वोट डाला था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी मतदान के लिए नहीं पहुंची थीं। उनके पति हरलाल की शिकायत के बाद पुलिस ने लक्ष्मी देवी को दस्तयाब किया था। मतदान के बाद 19 मतों वाली मतपेटी को सील कर सुरक्षित रख दिया गया था। अब इसी मतपेटी में बंद 19 वोटों की गिनती से पालिकाध्यक्ष का फैसला होगा। किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट पड़े, इसी पर श्यामनगरी की नई पालिकाध्यक्ष का नाम तय होगा।