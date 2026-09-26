कौन बनेगा खाटूश्यामजी पालिकाध्यक्ष? कुछ ही देर में आएगा फैसला; हाईकोर्ट के आदेश के बाद काउंटिंग जारी

खाटूश्यामजी नगरपालिका। पत्रिका फाइल फोटो
सीकर। श्यामनगरी को आज नया पालिकाध्यक्ष मिल जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष पद के लिए 21 सितंबर को डाले गए 19 मतों की गणना शनिवार सुबह 10 बजे से नगरपालिका कार्यालय में जारी है। रिटर्निंग अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कपिल उपाध्याय ने शुक्रवार देर शाम मतगणना के आदेश जारी किए थे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। कड़ी सुरक्षा के बीच 19 मतों की गणना चल रही है। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा।
राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की पालना में सुबह स्ट्रांग रूम से मतपेटी निकाली गई। RO कपिल उपाध्याय, ASP दीपक गर्ग, DYSP राजे-कुमार जांगिड़ सहित पुलिस अधिकारियों और कांग्रेस प्रत्याश विनीता पूनिया की मौजूदगी में मतपेटी स्ट्रांग रूम से निकालकर नगरपालिका लाई गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। हालांकि, भाजपा प्रत्याशी प्रेम देवी स्ट्रांग रूम नही पहुंची।
बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने 24 सितंबर को वार्ड 11 की पार्षद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी विनीता पूनिया की याचिका पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने 25 सितंबर को प्रस्तावित पुनर्मतदान निरस्त कर दिया था। साथ ही 21 सितंबर को मतदान अवधि में डाले गए 19 मतों की गणना कर अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। अब 19 मतों की गिनती पूरी होने के बाद अध्यक्ष पद का परिणाम सामने आएगा।
खाटूश्यामजी नगरपालिका के 20 सदस्यीय बोर्ड में भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं। 21 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए हुए मतदान में 20 में से 19 पार्षदों ने वोट डाला था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी मतदान के लिए नहीं पहुंची थीं। उनके पति हरलाल की शिकायत के बाद पुलिस ने लक्ष्मी देवी को दस्तयाब किया था। मतदान के बाद 19 मतों वाली मतपेटी को सील कर सुरक्षित रख दिया गया था। अब इसी मतपेटी में बंद 19 वोटों की गिनती से पालिकाध्यक्ष का फैसला होगा। किस प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट पड़े, इसी पर श्यामनगरी की नई पालिकाध्यक्ष का नाम तय होगा।
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