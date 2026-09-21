Sikar Sabhapati Chunav: वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद ही हंगामा, बैरिकेडिंग पर आमने-सामने आए कांग्रेस-भाजपा समर्थक

सीकर. सीकर नगर परिषद सभापति चुनाव को लेकर आज शहर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभापति पद के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव में कांग्रेस की ओर से खतीजा बानो और भाजपा की ओर से कंचन मैदान में हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है और नगर परिषद के पार्षद अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने-अपने पार्षदों के समर्थन का दावा किया है। ऐसे में मतदान के बाद आने वाला परिणाम यह तय करेगा कि सीकर नगर परिषद की कमान किसके हाथ में जाएगी।