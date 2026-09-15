Success Story : सीकर के डॉ. सुरेश कुमार वर्मा ने रचा इतिहास, 51वीं बार नेट पास, 18 बार देश में किया टॉप

प्रो. डॉ. सुरेश कुमार वर्मा की बेटी को भी केमिस्ट्री में बहुत रुचि है। उनकी पुत्री प्रियांशी वर्मा ने 2026 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 12वीं की परीक्षा में केमिस्ट्री में 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। प्रो. डॉ. सुरेश कुमार वर्मा 1999 से लेकर 2026 तक कुल 51 बार नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, जिसमें से वह 18 बार पूरे देश में प्रथम स्थान पर आए हैं। यही नहीं इसके साथ ही जेआरएफ भी क्लियर कर चुके हैं। इसके लिए इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। डॉ. सुरेश कुमार वर्मा ने मात्र 24 वर्ष की उम्र में पहला NET एग्जाम दिया था और तभी से सफलता का सिलसिला जारी है।