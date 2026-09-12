राजस्थान निकाय चुनाव के बीच BJP प्रत्याशी की गाड़ी ने 8 साल के मासूम को कुचला- मौत! डोटासरा और हनुमान बेनीवाल हमलावर

राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान सीकर जिले के कटराथल गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सीकर नगर परिषद में शामिल कटराथल के वार्ड संख्या 56 में चुनावी गहमागहमी के बीच एक स्कूल के वाहन ने 8 साल के मासूम बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी को बैक करते वक्त हुए इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी का भारी टायर बच्चे के ऊपर से निकल गया, जिससे मासूम की मौके पर ही हालत बेहद गंभीर हो गई और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिससे आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सीकर के श्री कल्याण (SK) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वाहन से ये दर्दनाक हादसा हुआ है वो भाजपा प्रत्याशी का वाहन है।