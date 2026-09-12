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राजस्थान निकाय चुनाव के बीच BJP प्रत्याशी की गाड़ी ने 8 साल के मासूम को कुचला- मौत! डोटासरा और हनुमान बेनीवाल हमलावर

सीकर के कटराथल में बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी से 8 साल के मासूम की मौत। डोटासरा और हनुमान बेनीवाल का सरकार पर तीखा हमला, निष्पक्ष जांच की मांग।
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Nakul Devarshi

Sep 12, 2026

sikar katrathal accident bjp candidate car child death dotasra beniwal

Sikar Katrathal Accident - PIC

राजस्थान में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दौरान सीकर जिले के कटराथल गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। सीकर नगर परिषद में शामिल कटराथल के वार्ड संख्या 56 में चुनावी गहमागहमी के बीच एक स्कूल के वाहन ने 8 साल के मासूम बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी को बैक करते वक्त हुए इस दर्दनाक हादसे में गाड़ी का भारी टायर बच्चे के ऊपर से निकल गया, जिससे मासूम की मौके पर ही हालत बेहद गंभीर हो गई और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया, जिससे आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने सीकर के श्री कल्याण (SK) अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वाहन से ये दर्दनाक हादसा हुआ है वो भाजपा प्रत्याशी का वाहन है।

पीड़ित पिता की शिकायत पर दादिया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दादिया थानाधिकारी संजय पूनिया ने बताया कि गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।

पुलिस और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने मासूम के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द प्राप्त किया। इस संवेदनशील हादसे के बाद प्रदेश के दिग्गज राजनीतिक नेताओं ने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को न्याय और आर्थिक मुआवजा देने की पुरजोर मांग की है।

पारीक-डोटासरा ने उठाई गिरफ्तारी और मुआवज़े की मांग

कटराथल में हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही सीकर के स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक और राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है।

सीकर विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान कटराथल में स्थानीय निवासी फैज मिर्जा की दर्दनाक मृत्यु की खबर से मन बेहद व्यथित है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, दोषी वाहन चालक के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की जाए और शोकाकुल परिवार को तुरंत उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि एक मासूम बच्चे का इस तरह चुनावी हलचल के बीच दुनिया से चले जाना बेहद पीड़ादायक है। सरकार बिना किसी देरी के दोषी के खिलाफ सख्त एक्शन ले और पीड़ित परिवार को हर संभव संबल प्रदान करे।

RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने उठाई निष्पक्ष जांच की मांग

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सीकर हादसे पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बेनीवाल ने कहा कि कटराथल में 8 साल के मासूम बच्चे की लापरवाही से हुई मौत अत्यंत दुखद है।

बेनीवाल ने कहा, "एक तरफ पूरे प्रदेश का मीडिया जोधपुर में अशोक गहलोत के पोलिंग बूथ की राजनीति पर चर्चा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीकर में चुनावी गाड़ियों की लापरवाही से मासूम जान गंवा रहे हैं। एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे परिजनों की मांग पूरी तरह जायज है। मेरी सरकार से मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, फरार चालक की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और पीड़ित परिवार को न्याय व मुआवजा मिले।"

आरोपी ड्राइवर की तलाश में जुटी टीम

दादिया थानाधिकारी संजय पूनिया के अनुसार, पीड़ित पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि सुबह 9.15 बजे वार्ड 56 में स्कूल की छोटी गाड़ी का ड्राइवर वाहन को बैक कर रहा था, तभी उसने लापरवाही से बच्चे को टक्कर मार दी।

बच्चा नीचे गिरा और गाड़ी का टायर उसके ऊपर से गुजर गया। हालांकि गाड़ी मालिक और आसपास के लोग तुरंत बच्चे को लेकर एसके अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने संबंधित वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

दिनभर गरमाई रही सियासत

11 सितंबर 2026 का यह चुनावी दिन राजस्थान की राजनीति के दो अलग-अलग चेहरों को बयां कर गया। जहां जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के पोलिंग बूथ पर पैर छूने के वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आचार संहिता की दलीलों पर आपस में उलझती रहीं, वहीं सीकर के कटराथल में 8 साल के बच्चे की मौत ने निकाय चुनावों के प्रबंधन और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनावी रैलियों और प्रचार वाहनों की अंधाधुंध आवाजाही पर प्रशासन का कोई कड़ा नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण यह अप्रत्याशित हादसा घटित हुआ। अब देखना यह होगा कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार को कितना शीघ्र न्याय और मुआवजा दिला पाती है।

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Updated on:

12 Sept 2026 09:06 am

Published on:

12 Sept 2026 09:06 am

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