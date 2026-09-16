सीकर में 1 अक्टूबर से अग्निवीर भर्ती रैली: 13 हजार युवा दिखाएंगे जज्बा; अभ्यर्थियों के लिए गाइडलाइन जारी

Sikar Agniveer Rally: जिला खेल स्टेडियम सीकर, सांवली रोड पर 1 से 23 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिला कलक्टर आशीष मोदी ने अधिकारियों को रैली से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती रैली के दौरान अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभाग पहले से आवश्यक तैयारियां पूरी करें और संभावित समस्याओं का आकलन कर उनका समाधान सुनिश्चित करें।