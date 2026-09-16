Sikar Politics: सीकर जिले के 14 निकायों में कांग्रेस ने भाजपा को दिया झटका, जानिए वोटों का पूरा गणित

सीकर जिले के 14 निकायों में हुए चुनाव के बाद सियासी दलों की तस्वीर भी सामने आ गई है। जिले के 14 निकायों में कांग्रेस ने भाजपा से लगभग 34 हजार वोट ज्यादा हासिल किए है। जबकि जिले के 14 निकायों में 110 निर्दलीय लगभग 1.21 लाख वोट ले गए। फतेहपुर व रींगस सहित कई अन्य निकायों के निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य दलों के वोट शेयर के गणित को बिगाड़ दिया है। दूसरी तरफ सीकर नगर परिषद में भाजपा के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। जबकि कांग्रेस की सीट बढ़ोतरी के बाद भी वोट शेयर मामूली कम हुआ है।