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Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के इस जिले में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित, रात 1 बजे चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

Khatushyamji Municipality Chairman Election postponed: खाटूश्यामजी नगर पालिका में मुकाबला विवाद में फंस गया। कांग्रेस की महिला पार्षद लक्ष्मी के लापता होने की वजह से पहले वोटिंग रोकी गई। निर्वाचन अधिकारी ने लक्ष्मी के लिए रात 11:30 बजे तक वोटिंग का समय बढ़ाया। 12:30 बजे के बाद मतपत्र सील कर दिए। करीब 1 बजे मतदान स्थगित कर दिया गया।
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Anil Prajapat

Sep 22, 2026

Khatushyamji Election

खाटूश्यामजी नगर पालिका में मुकाबला विवाद में फंस गया

सीकर। खाटूश्यामजी नगर पालिका में मुकाबला विवाद में फंस गया। कांग्रेस की महिला पार्षद लक्ष्मी के लापता होने की वजह से पहले वोटिंग रोकी गई। निर्वाचन अधिकारी ने लक्ष्मी के लिए रात 11:30 बजे तक वोटिंग का समय बढ़ाया। 12:30 बजे के बाद मतपत्र सील कर दिए। करीब 1 बजे मतदान स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस परिणाम जारी करवाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मी के पति ने एफआइआर दर्ज करवा दी है और वे भाजपा नेताओं के साथ धरने पर बैठे गए। इस घटनाक्रम की वजह यह बताई जा रही है कि यहां कांग्रेस और भाजपा अब तक बराबरी में हैं तथा जिस महिला पार्षद ने अब तक वोट नहीं डाला है, वह भाजपा प्रत्याशी की रिश्तेदार है।

दरअसल, सीकर जिले के खाटू में एक कांग्रेसी पार्षद के वोट देने नहीं पहुंचने के मामले में सोमवार सुबह शुरू हुआ सियासी ड्रामा रात एक बजे तक जारी रहा। वार्ड दस की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी के मतदान करने नहीं पहुंचने की वजह से रात साढ़े ग्यारह बजे तक चार बार मतदान समय बढ़ाया गया। कांग्रेस पार्षद को मतदान में बुलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। पुलिस को पार्षद के अपहरण की शिकायत दी।

इधर, विधायक वीरेन्द्र सिंह, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला, पूर्व प्रधान भंवरलाल वर्मा ने जिला कलक्टर को शिकायत देकर बार-बार समय बढ़ाने पर आपत्ति जताई है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कांग्रेस ने जान बूझकर अपने ही पार्षद को छिपा रखा है। देर रात आरओ कपिल
उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर खाटू में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मतदान को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।

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Updated on:

22 Sept 2026 07:21 am

Published on:

22 Sept 2026 07:10 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के इस जिले में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित, रात 1 बजे चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

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