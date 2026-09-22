Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के इस जिले में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव स्थगित, रात 1 बजे चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

सीकर। खाटूश्यामजी नगर पालिका में मुकाबला विवाद में फंस गया। कांग्रेस की महिला पार्षद लक्ष्मी के लापता होने की वजह से पहले वोटिंग रोकी गई। निर्वाचन अधिकारी ने लक्ष्मी के लिए रात 11:30 बजे तक वोटिंग का समय बढ़ाया। 12:30 बजे के बाद मतपत्र सील कर दिए। करीब 1 बजे मतदान स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस परिणाम जारी करवाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। लक्ष्मी के पति ने एफआइआर दर्ज करवा दी है और वे भाजपा नेताओं के साथ धरने पर बैठे गए। इस घटनाक्रम की वजह यह बताई जा रही है कि यहां कांग्रेस और भाजपा अब तक बराबरी में हैं तथा जिस महिला पार्षद ने अब तक वोट नहीं डाला है, वह भाजपा प्रत्याशी की रिश्तेदार है।