Khatushyamji Nagar Palika Election: ‘लक्ष्मी’ मिली तो आयोग ने नए सिरे से जारी किया चुनाव कार्यक्रम, अब इस तारीख को फिर वोटिंग

गौरतलब है कि पार्षद के अपहरण का मामला दर्ज होने के बाद सोमवार देर रात तक पुलिस जुटी रही। दरअसल, सोमवार 21 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मतदान होना था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी दोपहर 2 बजे तक मतदान स्थल पर नहीं पहुंचीं। इसके बाद उनके पति हरलाल ने पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू कर दी और चुनाव स्थल पर भी पूरे घटनाक्रम को लेकर हलचल बढ़ गई। डीवाईएसपी राजेश कुमार जांगिड़ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक लुणावत के सुपरविजन में पार्षद की तलाश के लिए अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने विभिन्न स्रोतों और तकनीकी माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए लगातार तलाश की।