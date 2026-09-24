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सीकर

सीकर जिले की 16 पंचायत समितियों में सरपंच का आरक्षण तय, जानिए किस गांव में किस वर्ग से बनेगा सरपंच

सीकर जिले में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई है। जिला परिषद और पंचायत समिति स्तर की आरक्षण लॉटरी के बाद गुरुवार को उपखंड अधिकारी स्तर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली गई।
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सीकर

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Kamal Mishra

Sep 24, 2026

sikar

Sikar: जिला परिषद सभागार में लॉटरी निकालता बच्चा (फोटो-पत्रिका)

सीकर। जिले में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के बाद गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का आरक्षण भी तय कर दिया गया। जिले की 16 पंचायत समितियों में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरक्षण लॉटरी के बाद अनारक्षित, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सरपंच पद निर्धारित किए गए हैं।

पंचायत समिति अजीतगढ़

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षित महिलादिवराला, जुगराजपुरा, सांवलपुरातवरान, चीपलाटा, खटकड़, टटेरा, रायपुर जागीर
अनारक्षितआसपुरा, किशोरपुरा, पिथलपुर, झाड़ली, अणतपुरा
अन्य पिछड़ा वर्गहथोरा, हाथीदेह
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाजुगलपुरा, सकराय
अनुसूचित जातिहरदासकाबास, हरिपुरा सुरानी, लिसाडिया
अनुसूचित जाति महिलाबुर्जाकीढाणी

पंचायत समिति पाटन

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षितडाबला, बिहारीपुर, बिहार, न्योराणा, दलपतपुरा, रामसिंहपुरा, घासीपुरा
अनारक्षित महिलास्यालोदड़ा, श्यामपुरा, जीलो, डोकन, डूगा की नांगल, बलवंतपुरा, दरीबा, छाजा की नांगल, लादी का बास
अन्य पिछड़ा वर्गपाटन, बेगा की नांगल, हसामपुर
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलामोठूका, धांधेला
अनुसूचित जातिराजपुरा, रायपुर पाटन
अनुसूचित जनजाति महिलानारदा
अनुसूचित जनजातिकिशोरपुरा
अनुसूचित जाति महिलाकोला की नांगल-काचरेड़ा

पंचायत समिति पलसाना

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षित महिलाश्यामपुरा, रानोली, शिश्यूं, अजबपुरा, भदाला की ढाणी, रायपुरा, खंडेलसर, गोवटी, गोवर्धनपुरा, मदनी, अलोदा, गिलो की ढाणी
अनारक्षितभोजा की ढाणी, किशनपुरा, अभयपुरा, लढाणा, रेवासा, सामेर, धींगपुर, लाडपुर
अन्य पिछड़ा वर्गसुजावास, डूकिया, सांवलपुरा
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलावेद की ढाणी, मंडा मदनी
अनुसूचित जाति महिलारानोली, अलोदा
अनुसूचित जातिसांगरवा, भगतपुरा
अनुसूचित जनजातिमकसूदपुर

पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षितअरणिया, हासपुर, कल्याणपुरा, महरोली, मूण्डरु, फुटाला, गढ़टकनेत, करड़का, खुर्रमपुरा
अनारक्षित महिलाबागरियावास, भारणी, जोरावर नगर, कंचनपुर, कोटड़ी शिमारला, मउ, नांगल, शिमारला जागीर, कल्याणपुरा (थोई), सिहोड़ी, डेरावाली
अन्य पिछड़ा वर्गनांगलभीम, छीलावाली
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाबड़ी ढाणी, त्रिलोकपुरा
अनुसूचित जनजातिनाथूसर
अनुसूचित जातिरतनपुरा, थोई
अनुसूचित जाति महिलारामपुरा (थोई)

पंचायत समिति खंडेला

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षितढाणी गुमान सिंह, रामपुरा, सुजाना, लोहरवाडा, दुल्हेपुरा, जयरामपुरा, निमेडा, भोजपुर, रॉयल, खटून्दरा, पटवारी का बास, जाजोद, बावडी, ठिकरिया, दादिया रामपुरा
अनारक्षित महिलाकोटडी लुहारवास, जुगलपुरा, कांवट, गढ़भोपजी, भादवाडी, दूधवालों का बास, गोविन्दपुरा, पुजारी का बास, ढाल्यावास, मलिकपुर, कांसरडा, लाखनी, मालाकाली, जैतुसर, सरगोठ, चौमू पुरोहितान
अन्य पिछड़ा वर्गकेरपुरा, चौकड़ी, बासडी, घसीपुरा, आभावास
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाबरसिंहपुरा, गोकुल का बास, विजयपुरा, टपीपल्या, लांपुआ
अनुसूचित जातिउदयपुरा, सौंथलिया, शाहपुरा, कोटडी धायलान
अनुसूचित जाति महिलापनिहारवास, सुखपुरा, रलावता, गौरियां
अनुसूचित जनजातिगुरारा, सलेदीपुरा
अनुसूचित जनजाति महिलापीपलोदा का बास

पंचायत समिति धोद - सरपंच पद आरक्षण

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षितबिजांसी, बोसाना, दुगोली, फतेहपुरा, गुणाठू, जाना, पेवा, सांगलिया, सेवद बड़ी, शाहपुरा, सिंगरावट
अनारक्षित महिलाभीमा, जाचास, खाखोली, मोरडूंगा, नागवा, नेतड़वास, सामी, सरवड़ी, टाटनवा
अन्य पिछड़ा वर्गभूवाला, बोसाना, पूर्णपुरा
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाचिड़ासरा, सेवा, सिहोट बड़ी
अनुसूचित जातिभगतपुरा, फागलवा, सुजानपुरा
अनुसूचित जाति महिलापरडोली बड़ी, राजपुरा, श्योताकाबास

पंचायत समिति पिपराली

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
अनारक्षितगुंगारा, कोलीड़ा, पलासरा, पिपराली, पुरोहित का बास, रामनगर, सिंहासन
अनारक्षित महिलाचैनपुरा, धर्मशाला, घड़ेल नगर, गुमाना का बास, माधोपुरा, मलखेड़ा, राजपुरा, श्यामगढ़, दादिया
अन्य पिछड़ा वर्गबेरी, दुर्गापुरा, सकराय
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाबाजौर, जुराठड़ा
अनुसूचित जातिदेवगढ़, रघुनाथगढ़, तारपुरा
अनुसूचित जाति महिलाबराल, दौलतपुरा
अनुसूचित जनजातिकुशलपुरा

फतेहपुरपंचायत समिति

आरक्षण वर्गग्राम पंचायत
एससी ओपनबीबीपुर बड़ा, ठिठावता पीरान, चाचीवाद बड़ा
एससी महिलाथैथलिया, उदनसर
एसटी ओपन0
एसटी महिला0
ओबीसी ओपनहरसावा बड़ा, कारंगा छोटा, बागड़ोदा
ओबीसी महिलाभगासरा, कारंगा बड़ा
अनारक्षित ओपनअठवास, बाठोद, हिरणा, नयाबास, रोसावा, बिराणियां, दांतरू, नबीपुरा
अनारक्षित महिलाबलोद छोटी, गारिंडा, बेसवा, बीबीपुर छोटा, मांडेला बड़ा, बलोद भाखरा, गांगियासर, भींचरी, दीनवा लाडखानी, डाबड़ी
आरक्षण वर्गग्राम पंचायत का नाम
अनारक्षितपुरानावास, खादरा, महावा, नयाबास, आगरी, गणेश्वर, झिराणा, बासड़ी खुर्द, डेरा जोहड़ी, गुहाला, मोकलवास, टोडा
अनारक्षित महिलादयाल का नांगल, मावंडा आरएस, मावंडा खुर्द, नापावाली, कोटड़ा, सिरोही, भूदोली, भगेगा, नृसिंहपुरी, चला, ठीकरिया, पीथमपुरी
अन्य पिछड़ा वर्गमांकड़ी, गांंवड़ी, गोविन्दपुरा, तिवाड़ी का बास
अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाहरजनपुरा, जाटाला, बंधावाला भोपालपुरा, घाटा गुवार
अनुसूचित जातिदीपावास, नीमोड़, तेतरवालों का बास
अनुसूचित जाति महिलामावंडा कला, मंढोली
अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जनजाति महिलानाथा की नांगल, राणासर

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

24 Sept 2026 05:42 pm

Published on:

24 Sept 2026 04:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / सीकर जिले की 16 पंचायत समितियों में सरपंच का आरक्षण तय, जानिए किस गांव में किस वर्ग से बनेगा सरपंच

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