सीकर जिले की 16 पंचायत समितियों में सरपंच का आरक्षण तय, जानिए किस गांव में किस वर्ग से बनेगा सरपंच

Sikar: जिला परिषद सभागार में लॉटरी निकालता बच्चा (फोटो-पत्रिका)
सीकर। जिले में जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के बाद गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंच पदों का आरक्षण भी तय कर दिया गया। जिले की 16 पंचायत समितियों में यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरक्षण लॉटरी के बाद अनारक्षित, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सरपंच पद निर्धारित किए गए हैं।
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित महिला
|दिवराला, जुगराजपुरा, सांवलपुरातवरान, चीपलाटा, खटकड़, टटेरा, रायपुर जागीर
|अनारक्षित
|आसपुरा, किशोरपुरा, पिथलपुर, झाड़ली, अणतपुरा
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|हथोरा, हाथीदेह
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|जुगलपुरा, सकराय
|अनुसूचित जाति
|हरदासकाबास, हरिपुरा सुरानी, लिसाडिया
|अनुसूचित जाति महिला
|बुर्जाकीढाणी
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित
|डाबला, बिहारीपुर, बिहार, न्योराणा, दलपतपुरा, रामसिंहपुरा, घासीपुरा
|अनारक्षित महिला
|स्यालोदड़ा, श्यामपुरा, जीलो, डोकन, डूगा की नांगल, बलवंतपुरा, दरीबा, छाजा की नांगल, लादी का बास
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|पाटन, बेगा की नांगल, हसामपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|मोठूका, धांधेला
|अनुसूचित जाति
|राजपुरा, रायपुर पाटन
|अनुसूचित जनजाति महिला
|नारदा
|अनुसूचित जनजाति
|किशोरपुरा
|अनुसूचित जाति महिला
|कोला की नांगल-काचरेड़ा
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित महिला
|श्यामपुरा, रानोली, शिश्यूं, अजबपुरा, भदाला की ढाणी, रायपुरा, खंडेलसर, गोवटी, गोवर्धनपुरा, मदनी, अलोदा, गिलो की ढाणी
|अनारक्षित
|भोजा की ढाणी, किशनपुरा, अभयपुरा, लढाणा, रेवासा, सामेर, धींगपुर, लाडपुर
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|सुजावास, डूकिया, सांवलपुरा
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|वेद की ढाणी, मंडा मदनी
|अनुसूचित जाति महिला
|रानोली, अलोदा
|अनुसूचित जाति
|सांगरवा, भगतपुरा
|अनुसूचित जनजाति
|मकसूदपुर
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित
|अरणिया, हासपुर, कल्याणपुरा, महरोली, मूण्डरु, फुटाला, गढ़टकनेत, करड़का, खुर्रमपुरा
|अनारक्षित महिला
|बागरियावास, भारणी, जोरावर नगर, कंचनपुर, कोटड़ी शिमारला, मउ, नांगल, शिमारला जागीर, कल्याणपुरा (थोई), सिहोड़ी, डेरावाली
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|नांगलभीम, छीलावाली
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|बड़ी ढाणी, त्रिलोकपुरा
|अनुसूचित जनजाति
|नाथूसर
|अनुसूचित जाति
|रतनपुरा, थोई
|अनुसूचित जाति महिला
|रामपुरा (थोई)
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित
|ढाणी गुमान सिंह, रामपुरा, सुजाना, लोहरवाडा, दुल्हेपुरा, जयरामपुरा, निमेडा, भोजपुर, रॉयल, खटून्दरा, पटवारी का बास, जाजोद, बावडी, ठिकरिया, दादिया रामपुरा
|अनारक्षित महिला
|कोटडी लुहारवास, जुगलपुरा, कांवट, गढ़भोपजी, भादवाडी, दूधवालों का बास, गोविन्दपुरा, पुजारी का बास, ढाल्यावास, मलिकपुर, कांसरडा, लाखनी, मालाकाली, जैतुसर, सरगोठ, चौमू पुरोहितान
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|केरपुरा, चौकड़ी, बासडी, घसीपुरा, आभावास
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|बरसिंहपुरा, गोकुल का बास, विजयपुरा, टपीपल्या, लांपुआ
|अनुसूचित जाति
|उदयपुरा, सौंथलिया, शाहपुरा, कोटडी धायलान
|अनुसूचित जाति महिला
|पनिहारवास, सुखपुरा, रलावता, गौरियां
|अनुसूचित जनजाति
|गुरारा, सलेदीपुरा
|अनुसूचित जनजाति महिला
|पीपलोदा का बास
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित
|बिजांसी, बोसाना, दुगोली, फतेहपुरा, गुणाठू, जाना, पेवा, सांगलिया, सेवद बड़ी, शाहपुरा, सिंगरावट
|अनारक्षित महिला
|भीमा, जाचास, खाखोली, मोरडूंगा, नागवा, नेतड़वास, सामी, सरवड़ी, टाटनवा
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|भूवाला, बोसाना, पूर्णपुरा
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|चिड़ासरा, सेवा, सिहोट बड़ी
|अनुसूचित जाति
|भगतपुरा, फागलवा, सुजानपुरा
|अनुसूचित जाति महिला
|परडोली बड़ी, राजपुरा, श्योताकाबास
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|अनारक्षित
|गुंगारा, कोलीड़ा, पलासरा, पिपराली, पुरोहित का बास, रामनगर, सिंहासन
|अनारक्षित महिला
|चैनपुरा, धर्मशाला, घड़ेल नगर, गुमाना का बास, माधोपुरा, मलखेड़ा, राजपुरा, श्यामगढ़, दादिया
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|बेरी, दुर्गापुरा, सकराय
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|बाजौर, जुराठड़ा
|अनुसूचित जाति
|देवगढ़, रघुनाथगढ़, तारपुरा
|अनुसूचित जाति महिला
|बराल, दौलतपुरा
|अनुसूचित जनजाति
|कुशलपुरा
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत
|एससी ओपन
|बीबीपुर बड़ा, ठिठावता पीरान, चाचीवाद बड़ा
|एससी महिला
|थैथलिया, उदनसर
|एसटी ओपन
|0
|एसटी महिला
|0
|ओबीसी ओपन
|हरसावा बड़ा, कारंगा छोटा, बागड़ोदा
|ओबीसी महिला
|भगासरा, कारंगा बड़ा
|अनारक्षित ओपन
|अठवास, बाठोद, हिरणा, नयाबास, रोसावा, बिराणियां, दांतरू, नबीपुरा
|अनारक्षित महिला
|बलोद छोटी, गारिंडा, बेसवा, बीबीपुर छोटा, मांडेला बड़ा, बलोद भाखरा, गांगियासर, भींचरी, दीनवा लाडखानी, डाबड़ी
|आरक्षण वर्ग
|ग्राम पंचायत का नाम
|अनारक्षित
|पुरानावास, खादरा, महावा, नयाबास, आगरी, गणेश्वर, झिराणा, बासड़ी खुर्द, डेरा जोहड़ी, गुहाला, मोकलवास, टोडा
|अनारक्षित महिला
|दयाल का नांगल, मावंडा आरएस, मावंडा खुर्द, नापावाली, कोटड़ा, सिरोही, भूदोली, भगेगा, नृसिंहपुरी, चला, ठीकरिया, पीथमपुरी
|अन्य पिछड़ा वर्ग
|मांकड़ी, गांंवड़ी, गोविन्दपुरा, तिवाड़ी का बास
|अन्य पिछड़ा वर्ग महिला
|हरजनपुरा, जाटाला, बंधावाला भोपालपुरा, घाटा गुवार
|अनुसूचित जाति
|दीपावास, नीमोड़, तेतरवालों का बास
|अनुसूचित जाति महिला
|मावंडा कला, मंढोली
|अनुसूचित जनजाति
|—
|अनुसूचित जनजाति महिला
|नाथा की नांगल, राणासर
खबर अपडेट की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सीकर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026