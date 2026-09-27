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खाटूश्यामजी नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव में हुआ खेला, निर्दलीय प्रत्याशी संगीता शर्मा ने मारी बाजी

खाटूश्यामजी नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय पार्षद संगीता शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन शर्मा को 11-9 मतों से हरा दिया। भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस की विनीता पूनिया ने अध्यक्ष पद पर भाजपा की प्रेम देवी को 10-9 मतों से हराया था।
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Kamal Mishra

Sep 27, 2026

sangeeta sharma

खाटूश्यामजी नगर पालिका उपाध्यक्ष संगीता शर्मा (फोटो-पत्रिका)

सीकर। खाटूश्यामजी नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुनाव में रविवार को सियासी समीकरण एक बार फिर बदल गए। वार्ड 16 से निर्दलीय पार्षद संगीता शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी निरंजन शर्मा को दो वोटों से हराकर उपाध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। संगीता शर्मा को 11 वोट मिले, जबकि निरंजन शर्मा के पक्ष में 9 पार्षदों ने मतदान किया। खास बात यह रही कि भाजपा ने उपाध्यक्ष पद के लिए अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा। संगीता शर्मा को भाजपा समर्थित प्रत्याशी बताया जा रहा है।

उपाध्यक्ष चुनाव में नगर पालिका के सभी 20 पार्षदों ने मतदान किया। मतगणना में संगीता शर्मा को 11 और कांग्रेस के निरंजन शर्मा को 9 वोट मिले। इस तरह 11 वोट हासिल करने वाली संगीता शर्मा को विजयी घोषित किया गया।

एक दिन पहले कांग्रेस ने जीता था अध्यक्ष पद

खाटूश्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव भी बेहद करीबी रहा था। शनिवार को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 21 सितंबर को डाले गए 19 वोटों की गिनती कराई गई थी। इसमें कांग्रेस की विनीता पूनिया को 10 और भाजपा की प्रेम देवी को 9 वोट मिले। इस तरह विनीता पूनिया ने एक वोट के अंतर से अध्यक्ष पद हासिल किया।

अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान 20 सदस्यीय बोर्ड में से 19 पार्षदों ने मतदान किया था। वार्ड 10 की कांग्रेस पार्षद लक्ष्मी देवी मतदान नहीं कर सकी थीं। इसी वजह से चुनाव परिणाम अटक गया था। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले से डाले गए 19 मतों की गिनती कर परिणाम घोषित किया गया।

20 पार्षदों वाले बोर्ड में बराबर था भाजपा-कांग्रेस का गणित

खाटूश्यामजी नगर पालिका में कुल 20 वार्ड हैं। इनमें भाजपा के 8, कांग्रेस के 8, तीन निर्दलीय और एक आरएलपी पार्षद हैं। ऐसे में किसी भी प्रमुख पद के लिए 11 का आंकड़ा बहुमत के लिए जरूरी था। अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की विनीता पूनिया की जीत के बाद अब उपाध्यक्ष चुनाव में निर्दलीय संगीता शर्मा की जीत ने बोर्ड के समीकरण को फिर चर्चा में ला दिया है।

उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने नहीं उतारा प्रत्याशी

उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। मुकाबला कांग्रेस के निरंजन शर्मा और निर्दलीय संगीता शर्मा के बीच रहा। मतदान के बाद सामने आए 11-9 के परिणाम ने साफ कर दिया कि अध्यक्ष चुनाव के मुकाबले उपाध्यक्ष पद पर मतदान का गणित अलग रहा।

309 नगरीय निकायों का चुनाव पूरा

खाटूश्यामजी नगर पालिका का यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के नतीजे बेहद कम अंतर से तय हुए। पहले अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को एक वोट की बढ़त मिली और अगले ही दिन उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने दो वोट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही खाटूश्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास और उपाध्यक्ष पद निर्दलीय पार्षद के पास आ गया है। खाटूश्यामजी नगर पालिका के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के साथ ही राजस्थान के 309 नगरीय निकायों का चुनाव पूरा हो गया।

यह वीडियो भी देखें :

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Updated on:

27 Sept 2026 07:13 pm

Published on:

27 Sept 2026 07:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खाटूश्यामजी नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव में हुआ खेला, निर्दलीय प्रत्याशी संगीता शर्मा ने मारी बाजी

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