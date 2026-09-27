खाटूश्यामजी नगर पालिका उपाध्यक्ष चुनाव में हुआ खेला, निर्दलीय प्रत्याशी संगीता शर्मा ने मारी बाजी

खाटूश्यामजी नगर पालिका का यह चुनाव इसलिए भी खास रहा क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के नतीजे बेहद कम अंतर से तय हुए। पहले अध्यक्ष पद पर कांग्रेस को एक वोट की बढ़त मिली और अगले ही दिन उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने दो वोट से जीत दर्ज की। इसके साथ ही खाटूश्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद कांग्रेस के पास और उपाध्यक्ष पद निर्दलीय पार्षद के पास आ गया है। खाटूश्यामजी नगर पालिका के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव के साथ ही राजस्थान के 309 नगरीय निकायों का चुनाव पूरा हो गया।