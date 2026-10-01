सीएम भजनलाल ने शेखावाटी को दी 1277 करोड़ की सौगात, जनसभा स्थल से पहले पहुंचे खाटूश्यामजी धाम

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों की गणित कमजोर है और इसी वजह से वे पूरे देश में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों को ट्यूशन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास मैथ्स के बहुत शिक्षक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, उन्हें पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के कामकाज का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान रोडवेज और बिजली विभाग जैसे विभाग अब प्रॉफिट में चल रहे हैं।