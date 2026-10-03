राजस्थान में अग्निवीर सेना भर्ती का बड़ा साइड इफेक्ट: 1000+ डिफेंस एकेडमी बंद, युवाओं ने बदला करियर का रुख

सीकर. वीरों- शूरवीरों और संतों की धरती शेखावाटी अपने शौर्य, बलिदान, वीरता, शहादत के लिए देशभर में जाना जाता है। शेखावाटी के साथ ही नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, मारवाड़ के भूभाग से हर वर्ष हजारों युवा सेना में भर्ती होते हैं। आज भी सबसे अधिक सैनिक व पूर्व सैनिक झुंझुनूं जिले में है। हालांकि जब से भारतीय सेना में अग्निवीर लागू की गई तब से सीकर, झुंझुनूं, नागौर, कुचामनसिटी, अलवर, जयपुर सहित अन्य जिलों में एक हजार से अधिक डिफेंस एकेडमियां हो गई हैं। वहीं बहुत से डिफेंस एकेडमी संचालकों ने इसका रूप बदल दिया है, अब वे सेना के साथ ही पुलिस, आरएसी और अर्द्धसेनिक बलों की तैयारी भी करवाने लग गए है। ऐसे में युवा अब अग्निवीर से मुख मोड़ रहे है। वहीं अब लिखित परीक्षा पहले आयोजित होने से युवाओं की छंटनी भी हो जाती है। राजस्थान में अग्निवीर योजना से पहले सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं की भीड़ रहती थी। आसपास के गांवों के युवा दिन निकलने से पहले प्रैक्टिस के लिए पहुंच जाते थे। कई एकेडमी वाले भी स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए यहां लाते थे। यही नहीं शेखावाटी के गांवों तक में पूर्व सैनिक व आर्मी से अवकाश पर आए जवान युवाओं को सेना भर्ती की तैयारी करवाते थे। पूर्व सैनिक अपने गांव के युवाओं को निशुल्क फिजिकल, लिखित परीक्षा के लिए टेंड करते थे।