पत्रिका अभियान का असर: राहगीरों के हक में आया JDA, कोचिंग हब से लेकर बाजारों तक 9 किमी में बनेगा सेफ वॉकवे

जयपुर के इन मार्गों पर बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार और कोचिंग संस्थान हैं। यहां रोजाना हजारों की संख्या में विद्यार्थी, व्यापारी और आम लोग आते-जाते हैं। कई जगहों पर फुटपाथ नहीं होने के कारण लोगों को सड़क के किनारे चलना पड़ता है। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों के बीच पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। कई बार पैदल चलने वालों के सड़क पर आने से यातायात भी प्रभावित होता है। नए फुटपाथ बनने से लोगों को चलने के लिए अलग रास्ता मिलेगा, जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही भी पहले से अधिक व्यवस्थित हो सकेगी।