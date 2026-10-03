पदभार संभालते ही एक्शन में राजस्थान में मेयर: कहीं रात को सफाई तो कहीं 30 वार्डों का दौरा, जानें 10 शहरों का रिपोर्ट कार्ड

जयपुर. नए नगर निगम बोर्ड बनने के बाद शुरुआती दिनों में महापौरों ने कामकाज की दिशा तय कर दी है। जयपुर में जोनवार बैठक और रात में सफाई की निगरानी, जोधपुर में श्रमदान, कोटा में पार्षदों से सात घंटे वार्डवार फीडबैक और उदयपुर में लगातार फील्ड विजिट ने शुरुआत के अलग-अलग अंदाज दिखाए हैं। वहीं बीकानेर के अनिल कल्ला 30 वार्डों तक पहुंचे तो अजमेर की अनामिका शर्मा ने 20 वार्डों का दौरा किया। भीलवाड़ा में 15 और भरतपुर में 15 से अधिक वार्डों का जायजा लिया गया। पाली में सीवरेज सुधार के लिए छह महीने का लक्ष्य रखा गया।