नोटिस जारी होते ही विश्वेंद्र सिंह का तीखा पलटवार, पूर्व मंत्री आंजना को भी लपेटा, बोले- मुझे नसीहत की जरूरत नहीं

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और प्रदेश नेतृत्व के बीच चल रहा विवाद अब खुले टकराव में बदलता दिख रहा है। कांग्रेस की अनुशासन समिति की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद विश्वेंद्र सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए तीखा पलटवार किया है। उन्होंने अनुशासन समिति के चेयरमैन और पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। विश्वेंद्र ने साफ कहा कि पार्टी अपने स्तर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र हैं।