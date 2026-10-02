Rajasthan Politics: विश्वेंद्र सिंह को कांग्रेस ने जारी किया ‘कारण बताओ नोटिस’, बीजेपी का एजेंडा चलाने समेत लगे ये आरोप

विश्वेंद्र सिंह के मुताबिक डीग में 40 वार्डों में से चार टिकट दिए गए और चारों उम्मीदवार चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार को महज 10 वोट मिले। उनका कहना है कि वह शुरू से ही दोनों जिला अध्यक्षों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे बातचीत की है और कुछ बातों को स्वीकार भी किया है। विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे और जहां उन्हें ठेस पहुंचेगी, वहां इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।