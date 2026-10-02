Rajasthan Congress : ‘स्वाभिमान की मौत मरना बेहतर’, विश्वेन्द्र सिंह के 10 तीखे बयान- कांग्रेस से बर्खास्त होने की लटकी तलवार!

राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी घमासान के बीच दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयानों ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पार्टी से अपने इस्तीफे के संकेत देने और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विश्वेंद्र सिंह ने एक के बाद एक कई तीखे और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन बयानों से राज्य के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।