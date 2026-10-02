Rajasthan Congress : ‘स्वाभिमान की मौत मरना बेहतर’, विश्वेन्द्र सिंह के 10 तीखे बयान- कांग्रेस से बर्खास्त होने की लटकी तलवार!

vishvendra singh resigns from congress rajasthan political crisis 3
राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के भीतर जारी घमासान के बीच दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बयानों ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। पार्टी से अपने इस्तीफे के संकेत देने और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले विश्वेंद्र सिंह ने एक के बाद एक कई तीखे और गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन बयानों से राज्य के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है।
आइए जानते हैं विश्वेंद्र सिंह के वे 10 बड़े बयान, जिन्होंने राजस्थान कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर सबसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं-
विश्वेंद्र सिंह के इस इस्तीफे से ठीक पहले राजनीतिक गलियारों में इस बात की तेज चर्चाएं थीं कि प्रदेश कांग्रेस स्तर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से उनकी लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी और स्थानीय नेतृत्व पर उठाए जा रहे सवालों की शिकायतें लगातार दिल्ली तक पहुंच रही थीं।
भरतपुर और डीग जिलों के जिला अध्यक्षों की ओर से भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि पार्टी के भीतर रहकर संगठन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह भी चर्चा थी कि पार्टी नेतृत्व उन्हें अनुशासनहीनता के आधार पर निष्कासित करने का मन बना चुका है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग