जयपुर: बहन के पति संग 4 साल लिव-इन में रही, फिर ब्लैकमेल कर मांगे 30 लाख; बदनाम करने की धमकी देकर लिए लाखों

Jaipur Blackmailing Case: जयपुर में एक युवक को ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसकी पत्नी की बहन पिछले करीब चार साल से उसके साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध होने की बात सामने आई है। साल 2026 में दोनों के अलग होने के बाद युवती ने बहन के पति यानी जीजा से 30 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। रुपए नहीं देने पर झूठे दरिंदगी केस में फंसाने और बदनाम करने की धमकी देने का आरोप है। परेशान होकर युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।