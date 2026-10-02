Rajasthan Politics: क्या विश्वेन्द्र सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस को पंचायती राज चुनाव में होगा नुकसान?



राजस्थान में पंचायती राज चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने वर्षों पुराना 'हाथ' का साथ छोड़ने और इस्तीफा देने के संकेत दिए। उनकी ओर से शुक्रवार को सुबह-सुबह की गई सोशल मीडिया पोस्ट ने जैसे हड़कंप मचा दिया। पिछले कुछ दिनों से उनकी पोस्ट, तीखे बयान और पीसीसी चीफ के खिलाफ सीधे हमलों ने कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही खींचतान को एक बार फिर खुलकर सार्वजनिक मंच पर ला दिया।