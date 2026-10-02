सेवा का संकल्प: क्या आपको पता है? वार्ड की समस्या उठाने के अलावा इन 4 बड़े फैसलों में होती है आपके पार्षद की भागीदारी

Role of Councilor: जयपुर: पार्षद को वार्ड की समस्याएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। लेकिन निकाय व्यवस्था में उसकी भूमिका व्यापक है। निकाय कानून, नियम और विनिमय पार्षदों को विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां और अधिकार देते हैं। वह सदन में प्रस्तावों पर चर्चा और मतदान के जरिए निकाय की नीतियों, विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और बजट संबंधी फैसलों को प्रभावित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।