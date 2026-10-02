2 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

सेवा का संकल्प: क्या आपको पता है? वार्ड की समस्या उठाने के अलावा इन 4 बड़े फैसलों में होती है आपके पार्षद की भागीदारी

नगर निकाय में पार्षद सिर्फ वार्ड की समस्याएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि निकाय व्यवस्था के मुख्य स्तंभ हैं। पत्रिका के 'सेवा का संकल्प' अभियान के तहत जानिए पार्षद की 4 प्रमुख भूमिकाएं...
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 02, 2026

role of councilor

Role Of Councilor (Patrika Creative Photo)

Role of Councilor: जयपुर: पार्षद को वार्ड की समस्याएं उठाने वाले जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। लेकिन निकाय व्यवस्था में उसकी भूमिका व्यापक है। निकाय कानून, नियम और विनिमय पार्षदों को विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कई जिम्मेदारियां और अधिकार देते हैं। वह सदन में प्रस्तावों पर चर्चा और मतदान के जरिए निकाय की नीतियों, विकास कार्यों की प्राथमिकताओं और बजट संबंधी फैसलों को प्रभावित करने में भी अहम भूमिका निभाता है।

राजस्थान पत्रिका के अभियान 'सेवा का संकल्प' में आज जानिए पार्षद के 4 तरह के हक

नंबर 1: सदन में तय होती है प्राथमिकताएं- नगर निकाय की बैठक में पार्षद सार्वजनिक जरूरतों और विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। किसी सड़क, नाली, सार्वजनिक शौचालय या अन्य सुविधा का काम पहले कराया जाए। इस तरह की प्राथमिकताएं तय करने में उनकी भूमिका होती है। बहुमत के आधार पर नीतिगत प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। बराबर मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान हो सकता है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ताकत

नंबर 2: समितियों में भी भूमिका- पार्षदों को विभिन्न समितियों के गठन और उनमें सदस्यों के चयन से जुड़ी भूमिका दी गई है। समितियों के माध्यम से अलग-अलग विषयों पर कामकाज और निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होती है।

नंबर 3: सफाई से सुविधाओं तक निगरानी- प्रशासनिक स्तर पर पार्षदों की भूमिका सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, बाजार और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कामों की निगरानी तक रहती है। वार्ड में पानी की लाइन में लीकेज, गंदगी, प्रदूषण या सार्वजनिक सुविधा में खराबी सामने आने पर पार्षद इसे नगर निकाय के सामने उठा सकता है और कार्रवाई की मांग कर सकता है।

नंबर 4: सफाई बजट पर भी अधिकार- पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बजट पर चर्चा और उसे जुड़े प्रस्तावों पर भी इनकी भूमिका होती है। इसमें कर, शुल्क, जुर्माना - और किराए जैसे राजस्व स्रोत शामिल हो सकते हैं।

नीतिगत फैसलों में भूमिका

सभी पार्षद मिलकर नगर निकाय की निर्वाचित सभा बनाते हैं और नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2026 09:38 am

Published on:

02 Oct 2026 09:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सेवा का संकल्प: क्या आपको पता है? वार्ड की समस्या उठाने के अलावा इन 4 बड़े फैसलों में होती है आपके पार्षद की भागीदारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पुलिस की सख्त चेतावनी, युवा हो जाएं सावधान! पैसे के लालच में बैंक अकाउंट किराए पर देना पड़ सकता है भारी

AI-generated-image-of-Bank-Account-Rental-Scam
जयपुर

Rajasthan Politics: क्या विश्वेन्द्र सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस को पंचायती राज चुनाव में होगा नुकसान?

vishvendra singh resigns from congress rajasthan political crisis
जयपुर

Vishvendra Singh Resign: क्या कांग्रेस से निकाले जाने से पहले इस्तीफा देकर निकले विश्वेन्द्र सिंह? जानें इनसाइड स्टोरी

vishvendra singh resigns from congress rajasthan political crisis
जयपुर

जयपुर होटल कांड में नया मोड़: प्रेमप्रकाश की मौत पर सस्पेंस, गैलरी में मिले खून के धब्बे से गहराया रहस्य

jaipur hotel blue shine death case
जयपुर

Vishvendra Singh Resign Congress: पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, डोटासरा पर लगाए गंभीर आरोप

vishvendra singh angry on rajasthan congress defeat bharatpur
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.