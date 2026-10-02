1 साल से छोटे बच्चे की मां का न हो तबादला: हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सरकार को दी नई पॉलिसी बनाने की हिदायत

Rajasthan High Court Transfer Policy Decision: जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि शिशु और मां के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा होनी चाहिए। सरकार को कार्मिक के रूप में सेवा दे रही एक साल से छोटे बच्चे की मां का मशीनी अंदाज में तबादला कर इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए उचित तबादला नीति लाने या नियम बनाने पर विचार करने को कहा है, ताकि मां और शिशु दोनों को अनावश्यक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।