जयपुर होटल कांड में नया मोड़: प्रेमप्रकाश की मौत पर सस्पेंस, गैलरी में मिले खून के धब्बे से गहराया रहस्य

परिजन ने मौके पर पहुंचकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना था कि मृतक के हाथ में कैनुला लगा हुआ था और ड्रिप चढ़ रही थी। शव की पीठ और शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। कमरे की खिड़की के पास बनी गैलरी में खून के धब्बे भी पाए गए हैं। परिजन का आरोप है कि यह सोची-समझी साजिश के तहत हत्या कर शव को सुसाइड का रूप देने का मामला है। उन्होंने होटल कर्मियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है। मृतक प्रेमप्रकाश एमएससी नर्सिंग का छात्र होने के साथ-साथ नर्सिंग स्टूडेंट्स को ट्यूशन भी पढ़ाता था।