7 साल बाद मिला इंसाफ, पर जिस घर का चिराग बुझा वहां नहीं लौटेंगी खुशियां; झुंझुनूं ज्वेलर्स हत्याकांड में 5 कातिलों को उम्रकैद

Jhunjhunu Jatin Soni Murder Case: सात साल पहले माननगर में चली एक गोली ने सिर्फ ज्वैलर जतिन सोनी की जिंदगी नहीं छीनी थी, बल्कि पूरे परिवार को ऐसा जख्म दे दिया था, जिसकी टीस आज भी कायम है। शोरूम में लाखों रुपए के आभूषण लूटने आए बदमाशों ने जतिन को गोली मारी। परिवार उसे बचाने के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल तक दौड़ा। इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन 25 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 9 अक्टूबर 2019 को जतिन ने दम तोड़ दिया। बेटे की मौत का सदमा पिता चंद्रप्रकाश सोनी भी नहीं सह सके।