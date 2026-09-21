झुंझुनूं जिले के 19 निकायों में कांग्रेस की बड़ी जीत, बीजेपी को बड़ा झटका, निर्दलीय ने भी मारी बाजी

झुंझुनूं। जिले में नगर निकाय अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद सभी 19 निकायों की तस्वीर सामने आ गई है। सोमवार को 18 निकायों में अध्यक्ष पद के परिणाम घोषित किए गए, जबकि खेतड़ी में अध्यक्ष का चुनाव पहले ही निर्विरोध हो चुका था। परिणामों में कांग्रेस ने 10 निकायों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के खाते में 8 निकाय आए। सूरजगढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। तीन निकायों में दोनों प्रमुख दलों के वोट बराबर रहने पर लॉटरी के जरिए अध्यक्ष का फैसला किया गया।