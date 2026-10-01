Tonk: ‘प्रधान’ के नाम का सिंदूर लगाना चाहती थी सुमन, दिल की बात कही तो कर दिया कत्ल; जज ने कविता पढ़कर सुनाई उम्रकैद

कुछ वर्षों का रिश्ता था, विश्वासों का संसार था,

क्या पता था उस मासूम को, मौत का षड्यंत्र तैयार था।

जाति के नाम पर प्रेम को विष का प्याला पिलाया,

जिसने जीवनभर साथ देने का वादा किया, उसी ने जीवन मिटाया।

मां, भाई और बहन के संग मिलकर मानवता को शर्मसार किया,

प्रेमिका के पवित्र विश्वास का निर्ममता से संहार किया।

विसरा में मिला विष, एटीएम बना गवाही,

सच को आखिर कब तक छिपाती यह कहानी?

न्याय की कलम अपराधियों को

उनके कर्मों की सजा दिलाएगी।

प्रेम कोई अपराध नहीं,

पर विश्वासघात क्षम्य नहीं।

न्याय का संदेश यही है-

निर्दोष का रक्त व्यर्थ नहीं जाएगा।