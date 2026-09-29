Tonk News: जयपुर-कोटा हाईवे पर स्कूटी सवार दंपती को डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत

टोंक। जयपुर-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-52) पर गुंसी चौकी के समीप मालियों की ढाणी मोड़ के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां स्कूटी पर सवार दंपती को एक डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए।