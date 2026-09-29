World Heart Day : दिल की करें फिक्र, ये 3 गंभीर बीमारियां बढ़ाती हैं कार्डियक रिस्क, जानें कौन सी हैं?

World Heart Day : उदयपुर. दिल की बीमारी हमेशा सीने में दर्द के साथ सामने आए, यह जरूरी नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ऐसी तीन आम बीमारियां है, जो कई बार बिना किसी खास लक्षण के शरीर में बनी रहती है और धीरे-धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी सेंटर के वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार करीब 95 हजार मरीज ओपीडी में पहुंचे और 5 हजार मरीज भर्ती हुए। इस दौरान 2600 एंजियोग्राफी और करीब 1350 एंजियोप्लास्टी की गई।