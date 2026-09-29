29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

उदयपुर

World Heart Day : दिल की करें फिक्र, ये 3 गंभीर बीमारियां बढ़ाती हैं कार्डियक रिस्क, जानें कौन सी हैं?

World Heart Day : उदयपुर आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी सेंटर के वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार करीब 95 हजार मरीज ओपीडी में पहुंचे और 5 हजार मरीज भर्ती हुए। इस दौरान 2600 एंजियोग्राफी और करीब 1350 एंजियोप्लास्टी की गई।
2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 29, 2026

udaipur these 3 serious illnesses increase cardiac risk know

Udaipur : प्रतीकात्मक फोटो एआइ से बनाई गई है।

World Heart Day : उदयपुर. दिल की बीमारी हमेशा सीने में दर्द के साथ सामने आए, यह जरूरी नहीं। शुगर, ब्लड प्रेशर और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ऐसी तीन आम बीमारियां है, जो कई बार बिना किसी खास लक्षण के शरीर में बनी रहती है और धीरे-धीरे दिल की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी सेंटर के वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार करीब 95 हजार मरीज ओपीडी में पहुंचे और 5 हजार मरीज भर्ती हुए। इस दौरान 2600 एंजियोग्राफी और करीब 1350 एंजियोप्लास्टी की गई।

विश्व हृदय दिवस पर उदयपुर में विशेषज्ञों का कहना है कि शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को अलग-अलग समस्या मानने के बजाय इनके कारण बढ़ने वाले दिल के खतरे को समय रहते पहचानना जरूरी है। इस वर्ष विश्व हृदय दिवस की थीम है 'हर धड़कन का रखें ख्याल'।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो जम सकता प्लाक

खून में एलडीएल यानी 'खराब' कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर रक्त वाहिकाओं की दीवारों में प्लाक जमा होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। समय के साथ इससे रक्त प्रवाह प्रभावित हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की भी आमतौर पर कोई खास बाहरी निशानी नहीं होती। यही वजह है कि कई लोगों को पहली बार समस्या सामने आने पर ही पता चलता है कि उनका कार्डियक रिस्क लंबे समय से बढ़ा हुआ था।

तीनों रोग साथ हों तो ज्यादा रिस्की

शहर के अस्पतालों में आने वाले मरीजों में डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल एक साथ पाए जाने पर डॉक्टर जोखिम के सभी पहलुओं को देखते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल शुगर सामान्य कर लेना या सिर्फ बीपी की गोली लेना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। मरीज की पूरी स्थिति के आधार पर ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, वजन, किडनी की स्थिति और अन्य जोखिम कारकों की निगरानी जरूरी है।

शुगर बढ़ी, नसों के लिए खतरा

डायबिटीज लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रहने पर शरीर की रक्त वाहिकाओं को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ नसों पर भी असर पड़ सकता है। कुछ डायबिटीज मरीजों में हृदय से जुड़े दर्द के संकेत सामान्य तरीके से महसूस नहीं होते। इसलिए हार्ट की समस्या होने पर भी सीने में तेज दर्द के बजाय थकान, सांस फूलना, कमजोरी, पसीना या अचानक काम करने की क्षमता कम होने जैसे संकेत दिख सकते हैं।

बीपी का दबाव दिल की नसों पर

हाई ब्लड प्रेशर को अक्सर मरीज सामान्य समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक बढ़ा हुआ बीपी हृदय को सामान्य से अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल सकता है। हाई बीपी भी कई मरीजों में बिना किसी लक्षण के बना रहता है। इसलिए केवल सिरदर्द या चक्कर आने का इंतजार करना सही तरीका नहीं है।

मरीजों को नियमित चिकित्सकीय फॉलोअप रखना चाहिए

दिल की बीमारी का इंतजार सीने में दर्द आने तक नहीं करना चाहिए। डायबिटीज, हाई बीपी या बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल वाले मरीजों को नियमित चिकित्सकीय फॉलोअप रखना चाहिए। कौन-सी कार्डियक जांच जरूरी है, यह उम्र, बीमारी की अवधि और अन्य जोखिमों के आधार पर डॉक्टर तय करते हैं।
डॉ. दीपक आमेटा, हृदय रोग विशेषज्ञ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज

Rajasthan Police : कोमा में है पुलिस कांस्टेबल, विभाग ने रोका वेतन, राजस्थान हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर तक मांगा जवाब

ये भी पढ़ें
court news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2026 04:32 pm

Published on:

29 Sept 2026 04:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / World Heart Day : दिल की करें फिक्र, ये 3 गंभीर बीमारियां बढ़ाती हैं कार्डियक रिस्क, जानें कौन सी हैं?

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उदयपुर 2 करोड़ रिश्वतकांड में बड़ा खुलासा: ASP दफ्तर से मिलीं 41 फाइलें, सील-साइट-पट्टों ने खड़े किए सवाल

udaipur 2 crore bribery case
उदयपुर

उदयपुर : क्या पता था …मामूली बात पर तलवार से हमला कर किशोर की हत्या

maar peet, hamla
उदयपुर

उदयपुर : डॉग बाइटः पहली डोज के बाद तारीख भूले तो अधूरा रह जाएगा बचाव

dog bite
उदयपुर

Patrika Investigation: सरकारी गवाह दंपती को बना डाला आरोपी, ASP और दलाल ने मांगी 2 करोड़ की घूस, जानिए पूरा मामला

ASP Bribe Case
उदयपुर

उदयपुर में 2 करोड़ की रिश्वत का मामला: SOG के ASP मुकेश सोनी गिरफ्तार, दलाल पहले ही ट्रैप

udaipur 2 crore bribe case
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.