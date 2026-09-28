उदयपुर : डॉग बाइटः पहली डोज के बाद तारीख भूले तो अधूरा रह जाएगा बचाव

डॉग बाइट के बाद मरीज को चिकित्सक की सलाह के अनुसार पूरा टीकाकरण करवाना जरूरी है। पहले टीके के बाद अगली तारीख वैक्सीन कार्ड पर लिखवाने के साथ मोबाइल में भी दर्ज की जा सकती है। इससे अगली खुराक छूटने की आशंका कम होगी। रेबीज से बचाव में कौन सा टीका कितनी बार और किस अंतराल पर लगाया जाएगा, यह मरीज की चोट और चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार तय होता है। डॉग बाइट के तुरंत बाद घाव को साबुन और बहते पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए। गंभीर चोट या गहरे काटने की स्थिति में चिकित्सक जरूरत के अनुसार टीके के साथ रेबीज से बचाव के लिए विशेष प्रतिरक्षी दवा देने का निर्णय कर सकते हैं।