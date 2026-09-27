उदयपुर में 2 करोड़ की रिश्वत का मामला: SOG के ASP मुकेश सोनी गिरफ्तार, दलाल पहले ही ट्रैप

उदयपुर। 272 प्लॉट घोटाले के मामले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी ने एसओजी के एडिशनल एसपी मुकेश कुमार सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी उदयपुर की टीम ने रविवार दोपहर यह कार्रवाई की। इससे एक दिन पहले शनिवार को एएसपी के कथित दलाल सज्जन सिंह जैन उर्फ टाटला को 2 करोड़ रुपए लेते हुए ट्रैप किया गया था।