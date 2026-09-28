उदयपुर : क्या पता था …मामूली बात पर तलवार से हमला कर किशोर की हत्या

सूरजपोल थाना क्षेत्र में मकान पर जबरन कब्जा करने की नीयत से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच लोग सरिए और हथौड़ा लेकर पहुंचे और मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। विरोध करने पर घरवालों से झगड़ा किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मेन रोड किशनपोल निवासी मो. असलम मंसूरी ने रिपोर्ट दी कि उसने यह मकान बतुल हबीब पत्नी आबिद हुसैन निवासी नीमच खेड़ा से वर्ष 2013 में खरीदा था और वह पिछले 13 वर्षों से इसमें रह रहा है। 26 सितंबर को रात 11.15 बजे तुफेल, बेबी और तसमीन सहित दो अन्य युवक मकान पर पहुंचे। उनके पास सरिए और हथौड़ा था। आरोपियों ने मुख्य गेट का ताला तोड़ दिया और अंदर घुसकर गेट तोड़कर एक तरफ रख दिया।