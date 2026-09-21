Mayank Goyal Tonk : सचिन पायलट के गढ़ टोंक में कांग्रेस का बोर्ड, 24 साल के मयंक गोयल बने सभापति; जानें कौन हैं?

सभापति पद के लिए मतदान के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्षदों पर मतदान कक्ष परिसर में भाजपा पार्षदों से वोट के लिए चर्चा करने का आरोप लगाया। भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीरसिंह चौहान और पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने इस पर आपत्ति जताते हुए अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर रिटर्निंग ऑफिसर सीमा खेतान और पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने भाजपा पदाधिकारियों से समझाइश की, जिसके बाद मामला शांत हुआ और मतदान प्रक्रिया पूरी कराई गई।