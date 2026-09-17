Tonk News: देवधाम जोधपुरिया लक्खी मेले में करंट से जयपुर के युवक की मौत, 3 महिलाएं घायल

वनस्थली (टोंक): देवधाम जोधपुरिया में चल रहे लक्खी मेले के दौरान बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। मंदिर के मुख्य द्वार के पास लगी स्टील की रेलिंग में अचानक करंट दौड़ गया। करंट की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि तीन महिलाएं घायल हो गईं। हादसे के बाद मेले में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। घायलों को उपचार के लिए निवाई के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।